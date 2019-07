Super Mario Maker 2 in vetta alla classifica UK: ecco la top 20 dei giochi più venduti!

Col giungere di un nuovo lunedì, vengono diffusi i dati di vendita del settore viedoludico britannico relativi alla settimana conclusasi in data 13 luglio: in vetta troviamo Super Mario Maker 2, leader anche della top 10 italiana.

La febbre da costruzione di livelli sembra aver conquistato i videogiocatori della Gran Bretagna, che premiano nuovamente l'esclusiva Nintendo con il primo posto. Medaglia d'argento invece per il ritorno dei coloratissimi kart di Crash Team Racing: Nitro-Fueled. Bronzo invece per F1 2019, che mantiene la terza posizione, così come nella settimana precedente. Di seguito, potete trovare la top 20 britannica integrale:

Super Mario Maker 2 Crash Team Racing: Nitro - Fueled F1 2019 Mario Kart 8 Deluxe Dragon Quest Builders 2 Grand Theft Auto V Mortal Kombat 11 Super Smash Bros Ultimate Red Dead Redemption 2 FIFA 19 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Minecraft Assassin's Creed Odyssey Crash Bandicoot N.Sane Trilogy New Super Mario Bros. U Deluxe Pokemon: Let's Go, Pikachu! Minecraft: Playstation Edition Days Gone Super Mario Odyssey A Plague Tale: Innocence

Tra le new entry segnaliamo Dragon Quest Builders 2, che esordisce in classifica in quinta posizione. Sulle pagine di Everyeye potete ovviamente trovare la nostra recensione di Dragon Quest Builders 2. Tra le preferenze videoludiche britanniche troviamo inoltre alcuni titoli più "datati", ma che continuano ad offrire performance commerciali positive. Tra questi, possiamo citare ad esempio l'immancabile GTA V, Mario Kart 8 Deluxe o The Legend of Zelda: Breath of the Wild.