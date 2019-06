Super Mario Maker 2: Video Recensione del nuovo editor per Nintendo Switch

Non è mai facile determinare il destino di un prodotto atipico come Super Mario Maker 2. In casi come questo, il successo o il fallimento del progetto dipendono infatti dalla capacità del pubblico di alimentarlo con contenuti sempre nuovi e stravaganti.

Fra indizi e certezze, il futuro della produzione sembra più che mai raggiante. Questo sequel parte da una base ammirevole, che mescola la voglia di condivisione del primo capitolo con la portabilità, elevando la formula a nuovi standard qualitativi.

Grazie anche alla solidissima impalcatura di gioco eretta da Nintendo EAD con il primo capitolo di Super Mario Maker, questa nuova iterazione del sandbox su Nintendo Switch offre un editor di livelli ancora più ampio, con tantissime aggiunte che contribuiscono a renderlo più fruibile sia dai neofiti che dagli esperti. Un fattore, quest'ultimo, che risulta essere determinante per il successo commerciale di un simile prodotto.

Tra funzionalità inedite come scivoli e dislivelli a elementi di gameplay già noti, gli strumenti datici a disposizione dagli autori giapponesi contribuiscono infatti ad elevare il tasso di divertimento offertoci dal progetto, e questo senza considerare le importanti ottimizzazioni compiute nel modulo di ricerca dei livelli creati e condivisi online e in multiplayer dagli altri appassionati.

Nell'attesa che si faccia il 28 giugno per poter dare libero sfogo alla nostra immaginazione con il nuovo, funambolico sandbox di Nintendo in esclusiva su Switch, vi lasciamo in compagnia della nostra Video Recensione e, naturalmente, della nostra recensione di Super Mario Maker 2 a firma di Andrea Fontanesi.