Super Mario Maker: fan crea un intero Mario 2D dopo oltre 7 anni di lavoro

La serie di Super Mario Maker ha permesso a tutti gli appassionati del baffuto idraulico Nintendo di poter creare i livelli e le avventure bidimensionali dei propri sogni, grazie a tantissime opzioni di personalizzazione che lasciano libero sfogo alla fantasia.

Qualcuno, però, ha sfruttato il concept della serie fino all'ultima goccia, dando vita ad un intero nuovo gioco 2D di Mario, ora disponibile all'interno di Super Mario Maker 2 dopo oltre sette anni di lavoro, iniziato sul primo episodio pubblicato nel 2015 su Wii U. Tramite Twitter, Metroid Mike 64 conferma che il suo Super Mario Bros. 5 è ufficialmente pronto, fornendo a tutti gli interessati il codice per poter risalire alla sua creazione.

"Ho finalmente concluso la creazione del mio Super World in Mario Maker 2, chiamandolo non ufficialmente Super Mario Bros. 5", racconta il fan in un tweet, che prosegue: "Ho lavorato per arrivare a questo momento sin dal 2015, provando a ricreare un Mario classico che funziona proprio come se l'avesse creato Nintendo in persona".

Si tratta di un lavoro massiccio, che ha poi richiesto all'autore di ricreare tutto il materiale già realizzato in Mario Maker 2. A spingerlo verso tale spostamento è stata l'inclusione del creatore di mondi in Super Mario Maker 2, che gli ha consentito di perfezionare ulteriormente la sua opera dando vita a 40 livelli totali distribuiti attraverso 8 mondi distinti. Lo stile grafico utilizzato per gli stage è ripartito in questo modo: 24 livelli basati su Super Mario World, 14 su Super Mario Bros. 3 ed i restanti due basati sull'originale Super Mario Bros.

A giudicare dai primi commenti di coloro che hanno già provato la creazione di Metroid Mike 64, il lavoro svolto appare come un autentico tributo ai Mario del passato, con un'avventura che ricalca fedelmente lo stile della Grande N e non presenta i picchi di difficoltà estrema tipici di tantissimi livelli personalizzati che popolano il gioco. Se siete quindi curiosi anche voi di vivere un nuovo, alternativo Mario 2D, digitale il codice 0G9-XN4-FNF nel Mario Maker 2 ID.

E se non lo avete mai provato, la nostra recensione di Super Mario Maker 2 vi spiega perché si tratta di uno dei migliori giochi per Nintendo Switch.