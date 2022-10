Super Mario Maker: un giocatore termina il suo livello dopo 4368 ore

Seppure sia uscito nel 2015, ben sette anni fa, la community dei videogiocatori amanti dell'iconico idraulico italiano continuano a popolare il noto Super Mario Maker. D'altronde si sa: gli amanti di Mario hanno amato Super Mario Maker, che su 3DS ha venduto più copie che su Wii U in Giappone.

I videogiocatori, nel corso degli ultimi anni, si sono sbizzarriti sempre più in creazioni davvero uniche e originali: per esempio, qualche anno fa un utente ricreò Super Mario Land in Super Mario Maker, lasciando così comprendere le potenzialità artistiche di un titolo potenzialmente senza tempo. Proprio il tempo è un elemento importante in questi titoli e, tra i casi di cronaca videoludica, rimarrà emblematico il caso creatosi attorno al titolo sopracitato.

Nelle ultime ore, infatti, un giocatore ha concluso il suo livello impossibile dopo 4368 ore di gioco. Si tratta di una sfida ai limiti dell'impossibile, che ha richiesto a Braden 'ChainChompBraden' Moor un totale di sei anni tra la creazione e il completamento di questo. La mappa giocabile, chiamata Trials of Death, venne creata nel 2016. Questa presentava uno stile grafico e ludico che richiamava l'iconico Super Mario World e la sua complessità stava nel richiedere di usare tutte le meccaniche presenti in Super Mario World.

La precisione millimetrica e nell'ordine di poche frazioni di secondo hanno determinato una sfida complessa e non alla portata di tutti, richiedendo al giocatore di usare dozzine e dozzine di volte una serie di "trucchi" conosciuti solamente ai grandi esperti delle produzioni targate Super Mario. "Ho battuto Trials of Death!!!", annuncia il creatore tramite il proprio account Twitter ChainChompBraden. "Più o meno sette anni dopo" è la frase che precede i ringraziamenti dell'utente verso coloro i quali hanno seguito l'intera creazione del progetto che, come detto in precedenza, ha richiesto migliaia di ore di gioco per un singolo livello.

Tuttavia, la causa dell'estrema difficoltà di Trials of Death è da ricondurre al desiderio di renderlo sempre più difficile durante la sua creazione. Nel 2016, il giocatore disse "Ogni volta che miglioro, inizio a sentire che il livello non soddisfa le mie aspettative in termini di difficoltà. Questa è una delle ragioni per cui questo è stato un lunghissimo progetto, che è in un circolo senza fine di miglioramento".