Da Super Mario a Master Chief: studio elegge i 10 personaggi videoludici più popolari!

Tra caccia al peggiore o al miglior videogioco di sempre, è sicuramente sempre interessante provare ad esplorare la storia del medium videoludico, alla ricerca delle realtà più rappresentative e celebri.

Di recente, il portale stashbird.com ha condotto un interessante studio, volto a eleggere il personaggio di videogiochi più popolare all'interno della community globale. Per far questo, sono stati presi in considerazione diversi parametri, che includono: vendite totalizzate dal franchise, ricerche globali nel corso dell'ultimo anno, numero di hashtag su Instagram, numero di menzioni su Reddit, risultati di un sondaggio di popolarità tra i giocatori. Di seguito, trovate la Top 10 integrale derivante dallo studio condotto da stashbird:

Mario (Super Mario), con 451 punti; Sonic the Hedgehog (Sonic), con 394 punti; Link (The Legend of Zelda), con 377 punti; Donkey Kong (Donkey Kong), con 354 punti; Master Chief (Halo), Crash (Crash Bandicoot), Sora (Kingdom Hearts) si conquistano il quinto posto a pari merito, tutti con 323 punti; Cloud Strife (Final Fantasy), con 314 punti; Pac-Man (Pac-Man), con 308 punti; Kirby (Kirby), con 306 punti; Geralt di Rivia (The Witcher), con 294 punti; Ezio Auditore (Assassin's Creed), con 291 punti;

A trionfare, è stato l'iconico e immortale Super Mario, con ben 653 milioni di copie vendute nel corso dei suoi 35 anni di storia. Secondo posto per il porcospino blu, con Sonic che offre notevoli risultati sul fronte delle menzioni su Reddit e nei motori di ricerca. In questo senso, è possibile che parte della sua popolarità sia stata supportata anche dalla pubblicazione del film dedicato. Medaglia di bronzo infine per Link, primo per menzioni su Reddit (oltre 3,9 milioni) e per popolarità nel sondaggio proposto ai giocatori.