Super Mario: Monopoly, tazze, peluche, lampade e zaini in offerta fino al 18 aprile

GameStopZing lancia una nuova offerta sui prodotti della linea Super Mario con peluche, action figure, cappellini e altro merchandising in vendita a prezzo scontato fino al 18 aprile, con la possibilità di triplicare lo sconto acquistando due articoli.

Il peluche Cubo Giallo costa 14.98 euro mentre il peluche Pianta Piranha (Esclusiva GameStop) è in offerta a 10.43 euro, la lampada Chain Chomp costa 33.23 euro e ancora sconti sui cappellini di Super Mario e Super Mario Odyssey (taglie da adulto e bambini), sui peluche assortiti della collezione Super Mario, sulle action figure e gli zainetti, senza dimenticare la lampada Pianta Piranha a 28,48 euro.

E ancora Monopoly Super Mario a 35.98 euro, tazza Power Block a 12.33 euro e action figure Luigi con Stella a 14,23 euro. Su tutti i prodotti della promozione viene applicato il 5% di sconto ma acquistando due articoli evidenziati dal bollino "2 Prodotti - 15% Solo Online" potrete triplicare lo sconto e ottenere un taglio di prezzo pari al 15%, offerta valida solamente online.

Una buona occasione per fare scorte di gadget a tema Super Mario, ideali anche per un regalo o per dare un tocco di colore alla propria casa con i peluche e le lampade dedicate ai più celebri personaggi della serie.