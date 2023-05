Super Mario su Nintendo Switch: tantissimi giochi già pronti, esplode il rumor!

In attesa di tornare a esplorare il mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Tears of the Kingdom, gli appassionati dell'immaginario Nintendo non si dimenticano di Super Mario. Che fine ha fatto il celebre idraulico baffuto?

Stando a una ricca indiscrezione condivisa dal noto insider "Zippo", Nintendo si starebbe preparando a portare a una vera e propria ondata di nuovi videogiochi a tema Regno dei Funghi su Nintendo Switch. Nello specifico, la Grande N starebbe custodendo "molteplici titoli di Super Mario già finiti".



Stando al retroscena condiviso da Zippo, il colosso di Kyoto sarebbe in procinto di svelare il futuro della sua più celebre icona, destinata a quanto pare ad apparire in un nuovo Super Mario in 2D, ma non solo. L'insider cita infatti anche un videogioco sportivo a tema Mario, apparentemente legato al mondo del baseball, e un nuovo Mario & Sonic ai Giochi Olimpici, pronto a esordire in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ad arricchire il quadro, parrebbe esserci in vista anche una riedizione, che vedrebbe nientemeno che Paper Mario: Il Portale Millenario Remastered in arrivo su Nintendo Switch.



Al momento, ovviamente, non vi è alcuna conferma ufficiale legata alle indiscrezioni diffuse dall'insider. Ad ora, l'attenzione di Nintendo è del resto interamente dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mentre l'unica grande esclusiva già confermata per il periodo estivo è rappresentata dal ritorno del capitano Olimar in Pikmin 4.