Super Mario, non solo al cinema: l'icona Nintendo nelle proteste di piazza in Francia

Mentre negli Stati Uniti si domanda il parere degli italiani negli USA su Super Mario Bros: Il Film, l'uscita della pellicola nelle sale di tutto il mondo è la fonte d'ispirazione che porta l'idraulico italiano a fare capolino nelle piazze francesi.

Mentre nel paese d'Oltralpe proseguono le proteste legate alla nuova riforma delle pensioni, c'è infatti chi ha pensato di vestire i panni di Super Mario per esprimere il proprio dissenso nei riguardi delle decisioni del governo. Come potete verificare nel cinguettio che trovate in calce, Cassim Kefti, giornalista francese, si è in particolare unito alle manifestazioni abbigliato con un costume raffigurante il personaggio Nintendo, con tanto di maschera sul volto.

A spiegare la peculiare scelta, ci pensa lo slogan proposto sul cartello che accompagna la protesta del professionista, che recita: "Le conquiste sociali si difendono a tutti i livelli". Il riferimento ironico è evidentemente legato alla natura platform delle avventure tradizionali di Super Mario, che dal canto suo si ritrova a sua volta equipaggiato con un secondo cartello. Su quest'ultimo, possiamo leggere: "Non batteremo in ritirata". In questo caso il gioco di parole si cela nell'uso della parola "retraite", che in francese può significare sia "ritirata" sia, appunto, "pensione".



