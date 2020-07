Super Mario non è italiano ma giapponese... incredibile, ma vero!

Mario non è più un idraulico, come confermato da Nintendo poco prima del lancio di Super Mario Odyssey nel 2017, oggi scopriamo che la mascotte della casa di Kyoto non è italiana... bensì giapponese! Facciamo chiarezza.

A rivelare la vera nazionalità di Mario è Masayuki Uemura, l'uomo che ha progettato il Famicom/NES, intervistato recentemente da Kotaku. In questa occasione Uemura ha chiarito che "Super Mario Bros non è ambientato in Giappone ma il personaggio è giapponese, anche se il nome Mario sembra italiano, non è italiano. Sono stati bravi a creare questa situazione molto ambigua."

Una dichiarazione che ha fatto discutere, del resto Mario sembra tutto tranne che giapponese. A partire dalla celebre espressione "Mamma Mia" pronunciata con chiaro accento italiano fino al cognome (Mario, appunto), difficile immaginare che Mario possa essere giapponese.

Negli anni scorsi Shigeru Miyamoto ha più volte ribadito che Mario è "un idraulico italiano a New York"... chissà se Nintendo o lo stesso Miyamoto prenderanno una posizione ufficiale sulle dichiarazioni di Masayuki Uemura. E voi cosa ne pensate? Mario è italiano o giapponese? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.