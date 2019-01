Super Mario non è solo un idraulico: Nintendo ne svela i sette mestieri

Il posto di lavoro fisso è da considerarsi un'irraggiungibile utopia anche per gli eroi dei videogiochi, come suggeriscono i curatori del portale ufficiale di Nintendo of Japan con l'interessante aggiornamento della scheda informativa di Super Mario dedicata ai suoi trascorsi lavorativi.

In base a quanto spiegatoci dalla stessa casa di Kyoto, la mascotte della compagnia vanta un curriculum di tutto rispetto e delle competenze professionali a dir poco invidiabili.

A detta di Nintendo, infatti, l'idraulico più famoso della storia dei videogiochi è anche Medico, Pilota di auto da corsa, Maestro di Arti Marziali e giocatore professionista di Baseball, Pallacanestro e Calcio. Con questo stratagemma narrativo di dubbia utilità, viene così facilmente giustificata la straordinaria capacità di adattamento dimostrata nel corso degli anni dal mitico Super Mario nel venire a capo di avventure incredibili utilizzando gadget assurdi e una pletora infinita di capriole, piroette, salti ed evoluzioni aeree.

Peccato solo per le sua scarsa propensione allo studio delle lingue, con un vocabolario non particolarmente ampio e composto quasi esclusivamente da frasi di circostanza ripetute in italiano: una situazione, quest'ultima, che ha favorito Charles Martinet consentendogli di entrare nel Giunness dei Primati per aver doppiato per ben 100 volte il leggendario idraulico baffuto (e medico!) della grande N.

Il nostro Mario Marino ha provato a ripercorrere le tappe fondamentali della storia di Super Mario: su queste pagine trovate lo speciale redatto nelle giornate immediatamente precedenti al lancio di Super Mario Odyssey per Nintendo Switch.