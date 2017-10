Super Mario Odissey: due nuovi trailer in vista dell'atteso debutto

In attesa che il 27 ottobre i possessori di Switch possano finalmente provare con mano l'atteso titolo,ha pubblicato nella giornata odierna due nuovi trailer dedicati a

Se il primo trailer ci presenta una concisa panoramica delle meccaniche di gioco e delle coloratissime ambientazioni presenti nel platformer, il secondo filmato si concentra in particolar modo su Cappy, il nuovo compagno di avventure di Mario che ci aiuterà durante le nostre avventure.

Lasciandovi ai trailer che trovate in cima e in calce alla notizia, ricordiamo che Super Mario Odissey sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 27 ottobre. A questo indirizzo trovate 10 minuti di gameplay nel Regno delle Sabbie.