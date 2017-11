ha venduto oltrenel weekend di lancio in Giappone ma le cose sembrano essere andate persino meglio in Nord America.ha infatti comunicato che negli Stati Uniti il gioco ha piazzato 1.1 milioni di unità in cinque giorni.

Di fatto, Odyssey è il gioco di Mario venduto più rapidamente di sempre negli Stati Uniti, superando il precedente record detenuto da New Super Mario Bros Wii del 2009.

La nuova avventura dell'idraulico italiano ha venduto ad oggi oltre due milioni di copie in tutto il mondo, risultato destinato a crescere ulteriormente grazie alle ottime vendite previste per la stagione natalizia.