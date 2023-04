Super Mario Odyssey 2 diverrà realtà? Miyamoto stuzzica i sogni dei fan

Da diverso tempo si susseguono voci di corridoio sull'esistenza di Super Mario Odyssey 2, o comunque di una nuova, grande avventura incentrata sull'iconico idraulico baffuto. Finora nulla si è concretizzato, ma Shigeru Miyamoto non ha perso occasione per far fantasticare ancora di più i fan di Mario.

Durante un'intervista con Variety, alla domanda su quando potrebbe arrivare un nuovo gioco di Super Mario, il leggendario game designer ha replicato invitando i fan a "restare sintonizzati sui futuri Nintendo Direct". Una risposta in fin dei conti piuttosto generica, tuttavia intrigante a sufficienza da stuzzicare gli appassionati della Grande N, che si aspettano da un momento all'altro di rivedere in azione l'eroe del Regno dei Funghi in un nuovo gioco di grossa portata.

Del resto, Super Mario Odyssey risale al 2017, e da allora non sono stati realizzati seguiti veri e propri, ad eccezione della riproposizione di alcune vecchie avventure del celebre personaggio. I tempi sembrerebbero maturi per un nuovo capitolo, e l'eventuale annuncio di Super Mario Odyssey 2 potrebbe essere vicino. Che novità in tal senso possano davvero arrivare in uno dei prossimi Nintendo Direct?

Sempre nel corso dell'intervista con Variety, Miyamoto ha anche precisato che nuovi giochi di Super Mario per sistemi mobile non sono attualmente la priorità: la figura chiave di Nintendo non ha detto un no categorico alla possibilità che altri giochi per dispositivi iOS e Android possano arrivare in futuro, ma per adesso rimane un'ipotesi piuttosto remota. Nel frattempo, per restare in tema, Super Mario Run ha celebrato l'arrivo di Super Mario Bros. Il Film attraverso un evento speciale.