Super Mario Odyssey 2 è già in sviluppo? Nintendo promette 'poteri più innovativi'

In un'intervista concessa ai giornalisti del Washington Post, il direttore di Super Mario Odyssey, Kenta Motokura, ha discusso del futuro della saga platform ideata da Shigeru Miyamoto e affermato che l'eroe Nintendo vanterà "azioni più innovative" nel prossimo capitolo della serie che, si presume, arriverà su Switch.

Partendo dall'analisi del lavoro svolto negli episodi precedenti dell'epopea nintendiana, Motokura sottolinea come "abbiamo aggiunto funzionalità e abilità in Super Mario Odyssey che funzionano bene con il suo approccio sandbox all'esperienza di gioco. Tra le azioni implementate ci sono ovviamente i poteri del cappello che sono eccezionali, ma lavoriamo costantemente alla creazione di un Mario che diventi sempre più un'estensione del giocatore".

Sempre a detta dell'esponente del colosso videoludico giapponese, il lavoro svolto dal suo team consiste anche nell'"escogitare azioni migliori che contribuiscano ad aumentare l'interattività con il mondo di gioco. Penso che molto probabilmente continuerete a vedere nuovi tipi di azioni e poteri nei giochi futuri di Mario".

Solo pochi giorni fa, gli amanti della saga dell'idraulico baffuto hanno celebrato il terzo anniversario di Super Mario Odyssey. Come facilmente intuibile, anche la stampa di settore guarda con estremo interesse alla mascotte della Grande N e alla sua ultima avventura per Switch. All'inizio di quest'anno, ad esempio, OpenCritic ha indicato Mario Odyssey come miglior gioco della generazione, un giudizio avvalorato dalla straordinaria accoglienza ricevuta dal titolo e concretizzatosi in una media voto di 97 su 100.