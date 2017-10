Super Mario Odyssey: 4 metodi per guadagnare monete rapidamente

Come vi abbiamo spiegato nella nostra, inè molto importante raccogliere le monete disseminate nei vari mondi. In questa mini-guida vogliamo indicarvi 4 metodi rapidi con cui ottenere facilmente nuove monete d'oro.

Lo YouTuber Arekkz Gaming ha pubblicato una video-guida dedicata alla raccolta delle monete in Super Mario Odyssey. Il primo consiglio è semplice quanto scontato: esplorate i livelli con attenzione, cercando di agguantare il maggior numero possibile di monete, aiutandovi eventualmente con gli indizi sonori e visivi che vi informeranno della presenza di oggetti utili nei dintorni (Lune comprese).

Il secondo consiglio suggerisce di recarsi nella Totsarena ospitata nel Regno della Sabbia, dove è possibile partecipare a un mini-game piuttosto redditizio. Giocare vi costerà 10 monete, ma potrete guadagnare facilmente 40 allineando tre simboli dello stesso tipo. Per riuscire nell'intento, basterà posizionarsi al lato sinistro degli slot e lanciare il cappello nel momento giusto. L'operazione può essere ripetuta all'infinito.

Il terzo metodo è attivabile sempre nel Regno della Sabbia, all'interno di una zona accessibile attraverso un burrone (per avere un riferimento sulla mappa, potete consultare il video riportato in cima alla notizia). A questo punto vi basterà prendere il controllo del nemico portamonete, con la possibilità di generare nuove monete per un periodo di tempo limitato. Buttatevi di sotto, ricominciate dal checkpoint e prendete nuovamente il controllo del nemico. Il metodo può essere ripetuto fino a quando non si raggiunge il numero di monete desiderato.

Il quarto metodo contiene uno Spoiler, dal momento che si riferisce a una zona disponibile nell'endgame. Pertanto vi raccomandiamo di proseguire nella lettura soltanto se avete portato a termine l'avventura.

Seguendo le indicazioni del video (a partire dal minuto 5:12), è possibile raggiungere un'area bonus nel Regno di Bowser, partendo dal checkpoint del Castello. Percorrete lo stesso percorso mostrato nel filmato per trovare un germoglio gigante che vi farà accedere alla zona in questione: a questo punto potrete completare una breve corsa sul rettilineo e ottenere fino a 150 monete, cercando tra una sezione e l'altra di colpire le piante con il vostro cappello.