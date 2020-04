Super Mario Odyssey 64 è pronto: il video gameplay conferma l'uscita del demake per N64

Il creatore di contenuti Kaze Emanuar annuncia la conclusione dei lavori sul progetto di Super Mario Odyssey 64, il demake giocabile per Nintendo 64 dell'iconico platform su Switch con protagonisti l'idraulico baffuto della casa di Kyoto e il suo nuovo amico Cappy.

Dopo diversi mesi di sviluppo che hanno richiesto centinaia di ore di lavoro, il programmatore amatoriale si dice ormai pronto a condividere la sua opera in via del tutto gratuita attraverso una romhack dell'originario Super Mario 64.

Lo youtuber si è speso per ricreare le ambientazioni di Odyssey all'interno dell'universo digitale dello storico platform per Nintendo 64. A dispetto delle pesanti limitazioni a cui ha dovuto far fronte, Emanuar è riuscito persino a trasporre le dinamiche di gameplay del capolavoro per Nintendo Switch, seppur rielabolandone le animazioni per rientrare nell'esiguo budget tecnologico a sua disposizione.

Nel video che annuncia il lancio di Super Mario Odyssey 64 come mod per la ROM di Mario 64, l'autore del progetto ci mostra gli scenari che fanno da sfondo alla sua opera e le meccaniche di gioco legate alle abilità di possessione tramite l'utilizzo di Cappy. Già che ci siamo, vi riproponiamo anche il video di The Art of Super Mario che celebra l'uscita dell'artbook ufficiale di Odyssey.