Super Mario Odyssey si aggiorna con la Theater Mode, anche in VR

Tramite l'account Twitter ufficiale giapponese di Super Mario Odyssey, scopriamo una novità in arrivo per il popolarissimo titolo per Nintendo Switch riguardante il supporto alla VR, che sarà aggiunto con una patch in arrivo il 25 Aprile.

Come sappiamo infatti, l'arrivo di Nintendo Labo VR, il visore per la realtà virtuale targato Nintendo, della stessa linea dei famosi Toy-Con usciti l'anno scorso, è previsto anche per l'ultima avventura di Mario, che si aggiornerà includendo alcune novità pensate apposta per la realtà virtuale.

Saranno infatti aggiunti tre nuove mini-missioni per il gioco, ambientate nei Regni del Cappello, del Mare e dei Fornelli, dove sarà possibile raccogliere monete e note. Stando agli screenshot di Super Mario Odyssey diffusi, potremo anche raccogliere strumenti musicali e consegnarli ai vari personaggi del gioco.

Non si tratta però dell'unica novità: Nintendo ha annunciato l'arrivo della modalità teatro, la cosiddetta Theater Mode, che renderà possibile vedere le varie cutscene del gioco con il visore per la VR, per inquadrare dunque da un'altra prospettiva la storia del videogame.

Che ne pensate di tali aggiunte? Vi fa piacere l'arrivo del supporto a Nintendo Labo VR per un titolo come l'ultima avventura di Mario? Se ve la foste persa intanto, sul nostro sito trovate la nostra recensione di Super Mario Odyssey.