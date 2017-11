Super Mario Odyssey è ancora una volta il gioco più venduto sul Nintendo eShop

Ormai quasi non desta più scalpore: per l'ennesima volta,ha conquistato la vetta della classifica settimanale dei titoli più venduti all'interno del

Degna di nota anche l'entrata in classifica di tre nuove uscite: Rocket League e The Elder Scrolls V: Skyrim hanno conquistato rispettivamente la seconda e la quarta posizione, mentre L.A. Noire, invece, non è andato oltre la quattordicesima piazza. Xenoblade Chronicles 2 con la sola forza dei pre-order (aperti il 7 novembre) occupa la diciottesima posizione.

A seguire la top 20 al completo:

Super Mario Odyssey Rocket League Stardew Valley The Elder Scrolls V: Skyrim Doom Sonic Forces Mario Kart 8 Deluxe Overcooked: Special Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sonic Mania Minecraft: Nintendo Switch Edition Uno Cat Quest L.A. Noire Snipperclips Golf Story Monopoly Xenoblade Chronicles 2 Splatoon 2 Fire Emblem Warriors

Vi ricordiamo che Super Mario Odyssey è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.