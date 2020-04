Super Mario Odyssey, Bloodborne e GT Sport per PC compaiono su Amazon ma è solo un svista

Nella giornata di ieri su Amazon France hanno fatto la loro comparsa numerosi giochi PC come Persona 5 Royal e Days Gone, dando così adito a una serie di speculazioni riguardo il possibile debutto dei due titoli in questione su Windows, prima dell'arrivo delle smentite da parte dei rispettivi publisher.

Nelle ore successive anche anche Bloodborne, Super Mario Odyssey e Gran Turismo Sport sono apparsi nei listini della divisione francese di Amazon, tutti in versione PC. Anche in questo caso Sony Interactive Entertainment ha smentito l'arrivo di Bloodborne e GT Sport su Windows, così come accaduto nel caso di Days Gone. SEGA da parte sua ha parlato di "listini inaccurati" per quanto riguarda Persona 5 Royal, il quale non sembra destinato a vedere la luce su piattaforme diverse da PS4.

Nintendo non ha ancora diffuso dichiarazioni in merito ma ovviamente non ci sono dubbi sul fatto che Super Mario Odyssey non arriverà su PC. Per politica aziendale la casa di Kyoto in genere non commenta leak, rumor e voci e in questo caso un chiarimento è forse persino superfluo. Quindi no, Super Mario Odyssey non uscirà su piattaforme diverse da Nintendo Switch, non è chiaro cosa sia accaduto al database di Amazon France, probabilmente una svista o un semplice errore umano che ha poi generato un'effetto valanga su numerosi titoli in listino.