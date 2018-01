Super Mario Odyssey: la colonna sonora arriva a marzo su 4 CD

Il rivenditore Play-Asia ha inserito in listino la colonna sonora di Super Mario Odyssey , in arrivo il prossimo 7 marzo al prezzo di €37.18. La soundtrack del gioco sarà divisa inraccolti in un raffinato cofanetto con libretto e adesivi in omaggio.

Super Mario Odyssey Official Soundtrack include anche i brani esclusivi per iTunes, ovvero Jump Up Super Star! e Break Free (Lead The Way), oltre a tutte le altre canzoni che compongono la colonna sonora dell'ultima avventura di Mario. Presente anche un libretto con testi della canzoni e commenti degli sviluppatori e due adesivi in vinile.

Se siete interessati potete effettuare il preordine su Play-Asia al prezzo di 37.18 euro, spese di spedizione e costi doganali esclusi.