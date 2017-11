Super Mario Odyssey: come fare salti infiniti nel Salto della Corda

La sfida delinha impegnato tantissimi giocatori. Infatti non è facile raggiungere i cento salti per poter vincere la, e molti hanno addirittura abbandonato le speranze...

In questi giorni però, è stato scoperto un nuovo glitch che permette di ottenere salti infiniti (per la precisione fino a 99.999) e superare così questo scoglio. Questo glitch verrà probabilmente corretto da Nintendo con un aggiornamento, poiché le classifiche si sono riempite di record ottenuti in maniera non troppo corretta. Quindi vi consigliamo di non esagerare con risultati astronomici se volete replicarlo.

Qualche giorno fa è stato scoperto un glitch con il quale si può bloccare la camera del giocatore. Infatti, lanciando il cappello dietro la testa del povero pappagallo in New Donk City (vicino appunto la sfida del Salto della Corda), e premendo A nel momento in cui tocca la sua parte posteriore, per qualche strano motivo, accade ciò che abbiamo descritto in precedenza.

In seguito a questa scoperta è stata sviluppata una variante del glitch. Infatti, tenendo premuto ZL dopo aver iniziato la conversazione e puntando la telecamera verso qualunque oggetto che non sia il pappagallo, potrete scorrazzare liberamente. Appena però punterete la camera verso il pappagallo, essa si bloccherà. Inoltre se eseguirete uno schianto a terra e punterete la telecamera in direzione dell’uccello durante il salto rilasciando in contemporanea ZL, il nostro Mario si bloccherà in aria.

Quindi, in conclusione, per poter replicare ciò dovrete seguite questi passi:

Dirigervi di fronte al pappagallo, saltare con B, lanciare il cappello con Y e premere A per iniziare la conversazione quando Cappy toccherà la parte posteriore della testa del pappagallo. A questo punto tenete premuto ZL e chiudete la conversazione, rotolate finché la telecamera si sposta verso il salto con la corda. Dirigetevi dietro il luogo della sfida (tra la corda e le lettere sparse per il parco) facendola partire, ed eseguite uno schianto a terra. Mentre saltate, tenendo premuto ZL, guardate verso il pappagallo e rilasciate subito il tasto. Mario rimarrà bloccato in aria e il contatore dei salti continuerà a scorrere fino ad un massimo di 99.999 salti.

Fateci sapere se siete riusciti nell'impresa (vi raccomandiamo di non abusarne), per maggiore chiarezza potete guardare il video pubblicato in calce alla notizia.