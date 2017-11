Super Mario Odyssey: come prendere entrambe le Lune al minigioco Beach Volley

Il mini-gioco del beach volley inpuò ricompensare il giocatore con due, ma a quanto pare in molti hanno difficoltà a raggiungere i 100 punti richiesti.

Si tratta probabilmente del mini-gioco più ostico dell'intera avventura, dal momento che la velocità della palla aumenta costantemente. Una Luna viene assegnata al raggiungimento dei 15 punti, mentre per l'altra è necessario conseguire il ben più alto risultato di 100. A complicare il tutto ci pensa l'animazione di Mario, che rende difficoltoso raggiungere la palla velocemente spostandosi sulla sabbia.

I giocatori più abili, probabilmente, alla fine ce l'hanno fatta. Per tutti gli altri consigliamo un metodo alternativo, ovvero quello di passare alla modalità a due giocatori in modo da prendere il controllo Cappy, decisamente più rapido di Mario negli spostamenti. Una volta attivata la modalità, è sufficiente andare ad avviare il mini-gioco, spostare l'ex idraulico italiano ai bordi del campo di beach volley, e giocare utilizzando Cappy. Anche in questo caso è richiesta una discreta dose di abilità, ma il simpatico cappellino è decisamente più veloce nei movimenti e renderà l'obiettivo dei 100 punti più abbordabile.

Fateci sapere come è andata! Siete riusciti a raggiungere l'obiettivo in maniera tradizionale, oppure utilizzando questo piccolo trucchetto? Ricordiamo che su Everyeye.it trovate anche la guida di Super Mario Odyssey con trucchi e consigli utili per giocare.