Super Mario Odyssey: come saltare il lato Tetro della Luna e ottenere la Power Moon

Ilsi presenta come l'area più difficile di Super Mario Odyssey , ma grazie a un semplice trucchetto potrete portarla a termine col minimo sforzo, raccogliendo con facilità la multiluna custodita alla fine del livello. Vediamo come.

Quello che stiamo per presentarvi è un glitch usato da molti speedrunner per completare Super Mario Odyssey nel minor tempo possibile, un trucchetto che vi permetterà di raccogliere la multiluna del lato Tetro della Luna senza la necessità di completare il livello.

Come saprete, il lato Tetro della Luna è un'area segreta del Regno della Luna che può essere acceduta dopo aver raccolto 500 power moon. Per rendervi conto del grado di sfida proposto al giocatore, la zona contiene una lunga sezione in cui Mario non potrà utilizzare le abilità di Cappy, condizione che finirà inevitabilmente per complicare le cose.

Per attivare il glitch vi basterà seguire le nostre indicazioni, aiutandovi con il filmato proposto in cima alla notizia per avere un riferimento visivo. Prima di completare il livello, Mario incontrerà una piscina con due rane nemiche che sarà in grado di possedere. Con il giusto tempismo si potrà saltare su una delle due rane atterrando a mezz'aria sulla sua testa. Possedendo la rana sullo stesso fotogramma in cui Mario la calpesta, si farà in modo che la nuova forma di Mario rimanga sospesa in aria.

Da questo momento in poi vi basterà attraversare in volo il grande canyon fino a raggiungere l'altro lato del livello, a nord, verso la torre. Per completare il lato Tetro della Luna e raccogliere la multiluna, infine, non dovrete far altro che scalare la torre fino a raggiungerne la cima. Dal momento che si tratta di un glitch, vi consigliamo di ricorrere a questo trucco solo se incontrate troppe difficoltà nel completare il livello in modo legittimo, così da non rovinarvi il piacere di avercela fatta soltanto con i vostri sforzi.

Per raccogliere tutte le altre lune, invece, potete consultare le nostre guide alle power moon nascoste nel Regno della Luna e nel Lato Oscuro.