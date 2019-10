Super Mario Odyssey compie due anni: auguri al gioco Nintendo Switch!

Il 2017 ha visto il debutto di Nintendo Switch sul mercato videoludico: il primo anno di vita della nuova console è stato accompagnato da diverse produzioni della Casa di Kyoto.

Tra queste ultime, spicca sicuramente anche Super Mario Odyssey, titolo che ha segnato il ritorno dell'iconico idraulico Nintendo in una nuova avventura 3D. Accompagnato dal fidato Cappy, il nostro Mario ha intrapreso una vera e propria Odissea, attraversando una miriade di mondi per ricongiungersi a Peach, rapita dal malvagio Bowser. Dai grattacieli di New Donk City alle spiagge assolate del Regno del Mare, passando per il bizzarro Regno dei Fornelli, l'intrepido personaggio ha attraversato panorami innevati e affrontato avversari di tutti i tipi, fronteggiando persino un T-Rex!



A esattamente due anni di distanza dalla pubblicazione di Super Mario Odyssey sulla console ibrida, Nintendo ne celebra il secondo compleanno! In calce, trovate un cinguettio dedicato pubblicato da Nintendo UK, che ripropone al pubblico il trailer di Super Mario Odyssey, immancabilmente accompagnato dalle note di "Jump Up, Superstar!". L'apprezzata produzione approdava infatti sul mercato in occasione del 27 ottobre 2017: lo avete giocato? Qual è stato il Regno che più vi ha divertito?



Super Mario Odyssey è il Mario 3D più venduto di sempre e, recentemente, ha raggiunto quota due milioni di copie vendute in Giappone.