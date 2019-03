Super Mario Odyssey: Dark Horse annuncia l'Artbook ufficiale

La casa editrice Dark Horse Comics Inc. annuncia The Art of Super Mario Odyssey, l'Artbook ufficiale del capolavoro platform con protagonista Super Mario approdato su Nintendo Switch nell'ottobre del 2017.

Il volume dedicato all'idraulico baffuto della grande N e ai suoi milioni di appassionati ripercorre il lungo processo di sviluppo compiuto dagli autori nipponici per dare forma a quello che è unanimemente considerato come uno dei migliori platform-adventure della storia dei videogiochi.

Nelle 368 pagine che potremo sfogliare a partire dal 22 ottobre in concomitanza con la pubblicazione di The Art of Super Mario Odyssey (prevista inizialmente solo in Canada e negli USA), troveremo materiale originale e illustrazioni accompagnate dalle note dei rispettivi artisti. Dai concept dei mondi agli schizzi dei mostriciattoli e delle strutture architettoniche che imperlano il paesaggio, in ciascuna delle pagine del volume potremo ammirare i bozzetti preparatori che hanno contribuito a plasmare il colorato multiverso di Odyssey.

I più curiosi avranno poi modo di osservare i concept delle idee che non hanno trovato posto nel gioco finale, con delle vere e proprie chicche rappresentate dal materiale di marketing accantonato, dalle schermate di caricamento inedite e dai bozzetti su Bowsette. Nel corso delle prossime settimane, i vertici di Dark Horse contano di pubblicare delle nuove immagini esplicative tratte dall'Artbook ufficiale di Super Mario Odyssey: in calce all'articolo potete avere un assaggio dell'opera con il magnifico bozzetto dedicato al Regno delle Sabbie.