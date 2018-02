Super Mario Odyssey: un data mine suggerisce l'arrivo di un DLC con nuove Lune

Dopo l'introduzione della modalità Caccia al Palloncino di, un recente data mine operato sui nuovi file dell'aggiornamento 1.2.0 avrebbe scovato diversi riferimenti a un possibile DLC in lavorazione. Una futura espansione potrebbe aggiungere nuove Lune?

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, i data miner avrebbero scovato nuove immagini indizio relative al rintracciamento delle Lune. Ammesso che le immagini postate dai data miner siano autentiche, questo lascerebbe pensare che in Super Mario Odyssey potrebbero essere introdotte nuove Lune in futuro, magari con un DLC a pagamento o con un altro aggiornamento gratuito come visto con la modalità Caccia al Palloncino.

Proprio pochi giorni fa, del resto, il produttore del gioco Yoshiaki Koizumi non aveva escluso l'arrivo dei DLC in Super Mario Odyssey. A voi farebbe piacere se la notizia venisse confermata?