Super Mario Odyssey: disponibile l'aggiornamento con la modalità Caccia al Palloncino

ha pubblicato oggi l'aggiornamento 1.2.0 per, il quale porta in dote la nuova modalità, filtri aggiuntivi e altri contenuti extra per l'ultima avventura di Mario.

Dopo l'installazione dell'update, il minigioco Ballon World (Caccia al Palloncino) sarà disponibile una volta compltato il gioco semplicemente parlando con Luigi in un qualsiasi Regno. L'aggiornamento porta con se anche nuovi costumi e filtri per la Modalità Foto, oltre ad una serie di correzioni di bug, migliorie tecniche e bilanciamento.

L'aggiornamento 1.2.0 per Super Mario Odyssey è ora disponibile per il download gratuito, ricordiamo che recentemente il producer del gioco non ha chiuso la porta alla pubblicazione di ulteriori eventuali DLC in futuro.