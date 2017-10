ha reso disponibile il preload didall'eShop: al momento il pre download è attivo solo in Giappone e Nord America ma presto anche i giocatori europei potranno iniziare a scaricare la nuova avventura di Mario.

Super Mario Odyssey è il secondo gioco per Switch (dopo Snipperclips Plus) ad essere compatibile con l'opzione di preload, il file pesa 5.2 GB e sarà sbloccato alla mezzanotte di venerdì 27 ottobre, giorno di lancio del gioco.

Nel frattempo, segnaliamo che alcuni rivenditori portoghesi e messicani hanno rotto il Day One di Super Mario Odyssey mentre non ci sono notizie in merito per quanto riguarda il nostro paese.