Super Mario Odyssey: disponibile il video celebrativo Journey to Launch

sta appassionando i possessori dida più di due settimane ormai, e nelle scorse oreha pubblicato un nuovo video ufficiale dedicato al gioco, intitolato

Il filmato ripercorre in circa 4 minuti e mezzo il lunghissimo viaggio celebrativo organizzato in vista del lancio del 27 ottobre, che ha toccato ben 74 città, un gigantesco fungo, percorso oltre 6 mila chilometri e che ha intrattenuto oltre 200 mila persone in giro per gli Stati Uniti d'America. Numeri senz'altro importanti, ma non ci saremmo aspettati nulla di diverso per quello che è il personaggio simbolo di Nintendo.

Partito dalla California, il viaggio è terminato a New York City giusto in tempo per l'evento di lancio, al quale ha partecipato anche il presidente e direttore operativo di Nintendo America, l'amato Reggie Fils-Aime. Buona visione!

Vi ricordiamo che Super Mario Odyssey è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch. Se avete appena cominciato a giocarci vi consigliamo caldamente di dare un'occhiata alla nostra guida introduttiva ricca di suggerimenti. A tutti gli altri invece potrebbero interessare i nostri articoli dedicati alle innumerevoli Lune nascoste nei mondi di gioco.