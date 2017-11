Super Mario Odyssey: ecco come prendere 1000 monete in soli 8 minuti

è senza dubbio uno dei giochi più caldi del momento. Il nuovo titolo dedicato all'ormai ex idraulico italiano si è rivelato, prevedibilmente, un successo di critica e anche di pubblico, considerato che in un solo fine settimana sono state vendutedi copie.

Il gioco è ricco di segreti, e qualcuno ha già scoperto come ottenere la bellezza di 1000 monete in soli 8 minuti di gioco. Se siete curiosi di scoprire come hanno fatto, allora vi consigliamo di guardare il video, caricato sul canale YouTube di IGN, che trovate comodamente riportato in cima alla notizia.

Tenete bene a mente che è possibile replicare quanto mostrato solo dopo aver completato le missioni principali del Regno della Selva. Cosa ve ne pare? Ci proverete?

Vi ricordiamo che Super Mario Odyssey è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Se non riuscite a conquistare tutte e due le Lune nell'ostico mini-gioco del Beach Volley, allora vi consigliamo di leggere la nostra mini-guida con tutti i consigli del caso.