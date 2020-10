Super Mario Odyssey festeggia: terzo anniversario per l'esclusiva Nintendo Switch

Il primo anno di presenza di Nintendo Switch sul mercato è stato testimone del debutto di un'incredibile varietà di produzioni videoludiche, capaci di trainare il successo della nuova console.

Ad accompagnarne il lancio primaverile ha fatto la propria comparsa The Legend of Zelda: Breath of the Wild, incarnazione open world dell'iconica e amatissima saga nipponica. Con uno straordinario successo di critica e pubblico, il gioco è in attesa della pubblicazione del sequel, mentre gli appassionati ingannano l'attesa nei modi più disparati, tra cui la costruzione di una casa dei giochi a tema Zelda!

Ma l'altro grande protagonista del 2017 di Nintendo Switch è stato senza dubbio Super Mario Odyssey. Il ritorno dell'amato idraulico italiano in un ambiente di gioco 3D è stato accolto con entusiasmo, così come la formula "itinerante" della nuova avventura. A bordo di un'apposita navicella, Super Mario ha potuto dedicarsi ad una vera e propria Odissea attraverso un'incredibile quantità di mondi. Tra antiche piramidi, grandi città, dinosauri e spiagge dalle acque cristalline, l'ultimo viaggio dell'icona videoludica festeggia quest'oggi il proprio terzo anniversario. Il debutto di Super Mario Odyssey risale infatti al 27 ottobre 2017.



Per festeggiarne il compleanno, vi invitiamo ad esplorare sulle pagine di Everyeye la storia e l'evoluzione di Super Mario e del Regno dei Funghi!