Super Mario Odyssey: le prime due ore di gameplay del nuovo platform Nintendo

Super Mario sta per tornare! Domanisarà ufficialmente disponibile su Switch, nell'attesa di poter mettere le mani sul gioco vi invitiamo a guardare il live gameplay che mostra le prime due ore del nuovo platform targato Nintendo.

Una buona occasione per iniziare a vivere la nuova Odissea di Super Mario: Francesco Fossetti ha mostrato le prime fasi dell'avventura ed esplorato alcuni Regni di Odyssey, portando i giocatori alla scoperta del nuovo platform 3D per Switch. Attenzione, il video contiene spoiler sulla trama e sulle meccaniche di gioco, se non volete anticipazioni vi invitiamo a non cliccare sul tasto play nel video che trovate in calce alla notizia.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Mario Odyssey, disponibile dal 27 ottobre in esclusiva sulla console Nintendo.