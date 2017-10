Super Mario Odyssey è il gioco con la media migliore di sempre su GameRankings

Super Mario Odyssey si sta rivelando come un successo di pubblico e critica: il gioco ha riscosso pareri entusiastici dalla stragrande maggioranza della critica specializzata ed è stato premiato con diversi perfect score o comunque con voti che ne denotano l'eccellenza.

Grazie a questo enorme successo, Super Mario Odyssey è diventato il titolo con la media voti più alta di tutti i tempi su GameRankings. Con uno strabiliante 98.79%, l'ultima avventura dell'ormai ex idraulico italiano si aggiudica il primo posto del podio, seguito a breve distanza da Super Mario Galaxy (97.64%) e The Legend of Zelda Ocarina of Time (97.54%). Su Metacritic, invece, il primo posto rimane nelle mani di Ocarina of Time con un Metascore pari a 99, mentre Super Mario Odyssey deve "accontentarsi" (si fa per dire) del settimo posto, con un punteggio pari a 97.