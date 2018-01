Super Mario Odyssey è il gioco del 2017 con la media più alta su OpenCritic

Se su Metacritic il gioco del 2017 con la media più alta è stato The Legend of Zelda: Breath of the Wild , sul sito aggregatore di recensioni OpenCritic la palma di miglior gioco dell'anno è andata a Super Mario Odyssey

Di seguito vi elenchiamo i 12 giochi del 2017 che hanno totalizzato la media voti più alta su OpenCritic:

Super Mario Odyssey - 97/100 The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 96/100 Persona 5 - 94/100 Divinity: Original Sin 2 - 94/100 Paradigm - 89/100 Nier Automata - 89/100 Horizon Zero Dawn - 89/100 Hollow Knight - 89/100 Lone Echo - 89/100 What Remains of Edith Finch - 88/100 Cuphead - 88/100 Nioh - 88/100

Come potete vedere, The Legend of Zelda: Breaht of the Wild si è mantenuto comunque in seconda posizione, riconfermandosi come uno dei migliori titoli usciti nel 2017. Nella classifica troviamo anche altri titoli molto apprezzati come Persona 5, Divinity Original Sin 2, Cuphead e Lone Echo, a dimostrazione di come tutte le piattaforme abbiano ricevuto titoli di grande spessore nel corso degli ultimi 12 mesi.