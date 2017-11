Super Mario Odyssey è il gioco del 2017 con il punteggio più alto su Metacritic

L'incredibile qualità della nuova avventura dedicata all'ormai ex idraulico è sotto gli occhi di tutti, ma Metacritic ha tenuto a ribadirlo ulteriormente annunciando via Twitter che, con un punteggio di 97, è il gioco meglio recensito del 2017.

Il titolo ha superato per un soffio un altro capolavoro made in Nintendo, The Legend of Zelda: The Breath of the Wild. Non c'è che dire, il primo anno di Nintendo Switch è stato fenomenale. Non solo sta andando fortissimo sul mercato, ma il suo catalogo può anche avvalersi della presenza di giochi di questo calibro. Se il buongiorno si vede dal mattino...

I due sono riusciti a mettere dietro altri titoli dall'indubbio spessore, come Divinity: Original Sin II, al momento disponibile esclusivamente su PC, e Persona 5, approdato quest'anno in Europa su PlayStation 3 e PlayStation 4. Solo pochi giorni fa arrivava invece l'annuncio di GameRankings, che eleggeva Super Mario Odyssey come il titolo meglio recensito della storia della piattaforma.

Cosa ve ne pare? Siete d'accordo con queste votazioni? Vi ricordiamo che Super Mario Odyssey - qui la nostra recensione - è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch dal 27 ottobre. Sapete come ottenere fino a 1000 monete in soli otto minuti? Se siete curiosi di scoprire come fare, allora vi consigliamo di guardare questo video.