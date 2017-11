Super Mario Odyssey è il gioco più venduto del 2017 su Amazon.com

E'per Nintendo Switch il videogioco più venduto dell'anno (fino a questo momento) su Amazon USA . Il nuovo platform Nintendo è preceduto nella categoria Videogiochi solamente dalle tessere prepagate per il PlayStation Store da 20 e 10 dollari.

Un podio interamente occupato da giochi Nintendo, al secondo posto troviamo infatti Mario Kart 8 Deluxe mentre al terzo The Legend of Zelda Breath of the Wild. La classifica si riferisce agli acquisti effettuati su Amazon.com e dunque negli Stati Uniti, per quanto riguarda l'Italia al primo posto troviamo FIFA 18 mentre nel Regno Unito trionfa Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Il gioco Electronic Arts è stato uno dei tre prodotti più venduti in assoluto durante il Black Friday e Cyber Monday di Amazon.it, a testimonianza della grande popolarità del calcio nel nostro paese.

Per quanto riguarda Super Mario Odyssey, segnaliamo come il titolo sia attualmente in promozione, in vendita al prezzo di 51.29 euro anzichè 59.99 euro, con uno sconto pari al 15% sul prezzo di listino.