Super Mario Odyssey: gli Amiibo della serie Wedding sono disponibili su Amazon

Insieme a Super Mario Odyssey sono arrivati nei negozi anche tre nuovi Amiibo della serie, che ritraggono Mario, Peach e Bowser in abito da cerimonia, riprendendo quindi il tema portante del gioco. Le nuove statuin sono già sold-out in molti negozi ma sono ancora disponibili su Amazon Italia.

E' possibile acquistare Wedding Mario, Wedding Bowser e Wedding Peach singolarmente oppure nell'esclusivo 3-Pack a tiratura limitata che comprende tutti e tre i personaggi.

Gli Amiibo possono essere utilizzati per sbloccare i rispettivi costumi in Super Mario Odyssey e per ottenere contenuti bonus sbloccabili anche semplicemente giocando, l'acquisto delle statuine non è dunque obbligatorio.