Super Mario Odyssey: guida alle ricompense sbloccabili con gli Amiibo

è compatibile con gli: le statuine verranno utilizzate per sbloccare costumi extra e alcuni bonus. Questi ultimi sono ottenibili solamente utilizzando gli Amiibo della serie, con Peach, Bowser e Mario vestiti da sposi, mentre negli altri casi otterremo esclusivamente degli outfit per Super Mario.

E' bene chiarire che i costumi potranno anche essere sbloccati tramite le monete che raccoglieremo durante l'avventura, non sarà dunque obbligatorio utilizzare gli Amiibo per ottenerli.

Utilizzando gli Amiibo indicati di seguito avremo dunque accesso al costume del relativo personaggio:

Mario (Super Smash Bros)

Peach (Super Smash Bros)

Luigi (Super Smash Bros)

Diddy (Super Smash Bros)

Bowser (Super Smash Bros)

Dr. Mario (Super Smash Bros)

Wario (Super Smash Bros)

Mario (Serie Super Mario)

Luigi (Serie Super Mario)

Peach (Serie Super Mario)

Bowser (Serie Super Mario)

Mario Oro (Serie Super Mario)

Wario (Serie Super Mario)

Diddy Kong (Serie Super Mario)

Waluigi (Serie Super Mario)

Mario Classic (Super Mario 30th Anniversary)

Mario Modern (Super Mario 30th Anniversary)

Con i tre Amiibo Wedding potremo inoltre sbloccare altri bonus:

Mario - Abito da sposo e aumento temporaneo dell'invincibilità

Wedding - Abito da sposa e cuore salute aggiuntivo

Bowser - Abito da cerimonia e indicatore delle monete regionali

Super Mario Odyssey sarà disponibile dal 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, in versione standard e in bundle con la console.