Super Mario Odyssey Guida: dove trovare la Principessa Peach nei Regni del gioco

è sfuggita ancora una volta dalle grinfie del perfido Bowser, ed ora è partita per una vacanza assieme alla sua migliore amica Tiara. Una di quelle lunghe però, dal momento che è seriamente intenzionata a visitare tutti i Regni presenti in Super Mario Odyssey

Il baffuto protagonista, tuttavia, proprio non riesce a starle lontano e vuol fare di tutto per raggiungerla. Dopotutto è anche piuttosto generosa, visto che ad ogni incontro lo premia con una Luna! Di seguito elencheremo tutti i luoghi in cui è possibile trovarla!

Regno del Cappello

La vacanza della bella Principessa inizia nel Regno del Cappello. Potrete scovarla a destra del negozio della zona, in un piccolo spiazzale vestita completamente di nero.

Regno delle Cascate

Una volta atterrati nel Regno delle Cascate aprite la mappa, teletrasportatevi alle Rapide Fossili e girate subito a sinistra. Non potrete fare a meno di vederla in cima alla cascata vestita da esploratrice.

Regno delle Sabbie

Tutto ciò che dovrete fare quando siete nel Regno delle Sabbie è teletrasportarvi alla Torre Circolare delle Rovine di Tostalandia e utilizzare il cavo elettrico che vi porterà dritti dritti in cima alla grande piramide invertita. Voltatevi a sinistra e troverete Peach vestita di rosa con il suo immancabile trolley.

Regno della Selva

Teletrasportatevi al Giardino Segreto e tornate subito indietro per dirigervi verso il pulsante con la P accanto allo strambo robot. Dopodiché non dovrete far altro che utilizzare le vostre doti da saltatori provetti per scalare le piattaforme a tempo e raggiungere la cima, dove ad attendervi ci sarà Peach con il suo zaino in spalla.

Regno del Lago

Durante l'ultimo incontro Peach non ha fornito alcuna indicazione circa questo luogo, ma non sarà difficile ritracciarla. Recatevi a Piazza Acquina, dove avete sconfitto Broodal. Peach sarà proprio lì, a godersi in costume da bagno quella che sembra essere a tutti gli effetti una vacanza nella vacanza.

Regno dei Nembi

Il Regno dei Nembi è davvero piccolino, per cui non sarà per nulla difficile scorgere la Principessa. È proprio nel centro, a fantasticare su un'isola sconosciuta, che non può che trovarsi nel...

Regno dell'Oblio

Teletrasportatevi alla Cima della Montagna Rocciosa, dalla quale Peach è intenta scrutare il panorama meravigliandosi delle piante uniche presenti sul posto.

Regno della City

Recatevi al Giardino con Vista e saltate sul cavo elettrico che vi porterà in un battibaleno sul grattacielo. Continuate a salire finché non raggiungerete la sua sommità, dove troverete Peach sopraffatta dal numero incredibile di persone che abitano la città.

Regno della Neve

Non solo luoghi assolati, il viaggio di Peach l'ha portata anche nel gelido Regno delle Nevi. La troverete nella città di Ibernia, sugli spalti nei pressi del mega schermo.

Regno del Mare

Dopo la neve, il mare. In questo Regno sarà davvero facile trovare la Principessa. Catapultatevi in aria utilizzando uno dei quattro cannoni ad acqua, e la troverete sulla sommità della piattaforma sulla quale non potrete fare a meno di atterrare.

Regno dei Fornelli

Recatevi a Piazza Golosina, superate la variopinta folla e dirigetevi verso il pentolone blu. Scorgerete Peach vicino ad una colonna.

Regno dei Ruderi

Qui non sarà per nulla difficile trovarla. Vedete quel gigantesco drago? È proprio lì la nostra coraggiosa principessa, accanto alla sua spaventosa testa!

Regno di Bowser

Peach ha già visitato questo luogo, ma questa è la prima volta che lo fa di sua spontanea volontà! Teletrasportatevi al negozio e troverete Peach con indosso un kimono, vicino al cartello viola Crazy Cap.

Regno della Luna

Non le basta andare sulla Luna, la nostra Principessa vuole anche godere di un'ottima vista. La troverete in cima alla cattedrale, proprio sotto la campana dorata. Prendete il controllo di una rana e riuscirete a raggiungerla con qualche saltello ben calibrato.

Regno dei Funghi

Dopo questa lunga vacanza, Peach è finalmente tornata a casa. Vi aspetta su un balcone, proprio sotto ad una vetrata che la ritrae, all'apparenza irraggiungibile. Non abbiate paura, vi sarà sufficiente andare alla sinistra del castello e lanciare Cappy sullo spaventapasseri per far apparire dal nulla una scalinata bianca, grazie alla quale potrete raggiungere il tetto del castello. Da lì, saltare sul balcone sarà un gioco da ragazzi!

