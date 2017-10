Super Mario Odyssey: Jump Up Super Star andrà in onda sui canali Mediaset

ha annunciato che per festeggiare l'arrivo dilo spotandrà in onda in contemporanea sui canali Mediaset venerdì 27 ottobre alle 21:00.

Jump Up, Super Star! è il tema principale della colonna sonora di Super Mario Odyssey, la canzone ha riscosso un ottimo successo entrando nella Top 10 di Tunes in molti paesi, il video ufficiale invece ha superato quota sei milioni di visualizzazioni su YouTube.

Super Mario Odyssey sarà disponibile da domani in esclusiva su Nintendo Switch, in attesa della recensione vi ricordiamo che oggi alle 15:00 saremo in diretta su Twitch e YouTube per giocare con la nuova avventura di Mario, non mancate!