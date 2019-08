Super Mario Odyssey: Mario è irriconoscibile in una mod...che gli toglie i baffi!

Oltre il cappello e l'immancabile tenuta da idraulico, i baffi rappresentano uno dei tratti distintivi più caratteristici di Mario. Che aspetto avrebbe la mascotte Nintendo senza nemmeno un pelo sul viso? Possiamo scoprirlo grazie a una mod di Super Mario Odyssey.

La mod in questione, pubblicata sul portale di Gamebanana, si limita a rimuovere i baffi dal modello poligonale di Mario in Super Mario Odyssey, sia all'interno del gioco che durante le cut-scene. Come si presenta il volto dell'idraulico baffuto...senza baffi? Potete vederlo nel filmato proposto in apertura, dove Mario si aggira per i mondi di Super Mario Odyssey con il suo viso pulito senza baffi.

La celebre mascotte Nintendo sembra ringiovanire, dimostrando ancora meno dei suoi 24 anni. È proprio vero che i baffi possono conferire un aspetto più maturo, ed è altrettanto evidente - a giudicare dal risultato di questa mod - che un volto con o senza barba può dimostrare diversi anni in più o in meno.

Cosa ne pensate del risultato finale? Non vi sembra un po' strano l'aspetto di Mario senza i suoi iconici baffi? Fatecelo sapere nel riquadro dedicato ai commenti, in calce alla notizia.

Con l'occasione, ricordiamo che Super Mario Odyssey è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 27 ottobre 2017.