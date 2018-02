Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 in nomination per i Kids Choice Awards 2018

Sono ben due i giochiin lizza per il premio Favorite Video Game aiorganizzati dal canale Nickelodeon e in programma il prossimo 24 marzo a Ingleweod, in California.

La categoria Favorite Video Game si pone l'obiettivo di eleggere il videogioco più amato dai giovanissimi, quest'anno le nomination includono ben due titoli Nintendo, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8, oltre a:

Lego Marvel Super Heroes 2

Mario Kart 8 Deluxe

Minecraft Java Edition

Star Wars Battlefront II

Just Dance 2018

Super Mario Odyssey

L'edizione 2018 dei Kids Choice Awards sarà condotta dal westler John Cena, per la lista completa delle nomination vi rimandoamo a questo indirizzo.