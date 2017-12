Secondo i dati diffusi da Famitsu,ha venduto 1,055,806 copie in Giappone dal lancio, avvenuto il 27 ottobre scorso. Il dato in questione non include gli acquisti digitali effettuati dal Nintendo eShop ma comprende le copie in bundle e le download card.

Famitsu fa sapere inoltre che Switch ha raggiunto quota 2,988,399 unità vendute in Giappone dal lancio, avvenuto il 3 marzo. La scorsa settimana la console della casa di Kyoto ha piazzato 230.000 pezzi, distaccando nettamente la concorrenza.

Si tratta di numeri importanti, ben superiori rispetto a quelli registrati da Wii U: in Giappone, la precedente console casalinga di Nintendo ha venduto 3.3 milioni di unità durante il suo intero ciclo vitale.