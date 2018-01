Super Mario Odyssey: la modalità Trova il palloncino arriva a febbraio

Nel mese di febbraio i giocatori potranno scaricare un aggiornamento gratuito per Super Mario Odyssey che aggiunge un nuovo mini gioco chiamatoe altre interessanti novità, tra cui nuovi filtri per la modalità Foto e costumi extra.

Una volta scaricato l’aggiornamento gratuito e dopo aver completato la storia principale, Caccia al palloncino diventerà disponibile. Per iniziare, i giocatori dovranno semplicemente parlare con Luigi. In modalità Nascondi il palloncino, i giocatori avranno una quantità di tempo limitata per nascondere un palloncino. In modalità Trova il palloncino i giocatori avranno lo stesso periodo di tempo per localizzare i palloncini nascosti da altri giocatori da ogni parte del mondo. Trovando i palloncini nascosti e diventando esperti nasconditori, i giocatori potranno avanzare in classifica. L’aggiornamento gratuito sarà disponibile a febbraio con nuovi filtri in Modalità Foto e nuovo abbigliamento.