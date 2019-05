Super Mario Odyssey: un modder ricrea il Regno delle Sabbie in Super Mario 64!

Mario Odyssey è stato accolto con un caldissimo entusiasmo da parte tanto del pubblico quanto della critica videoludica, riuscendo a guadagnarsi il titolo di gioco di Mario 3D più venduto di sempre.

L'esclusiva Nintendo Switch deve aver particolarmente colpito anche il modder "Kaze Emanuar", che si sta dedicando alla riproduzione dei mondi di Super Mario Odyssey all'interno di Super Mario 64, indimenticabile classico videoludico esordito su Nintendo 64. L'ambizioso obiettivo lo ha portato ad utilizzare le mod per ricreare, progressivamente, le diverse ambientazioni. Tra i suoi sforzi più recenti possiamo annoverare la riproduzione del Regno delle Sabbie di Super Mario Odyssey, che grazie appunto ad una mod fa il suo debutto in Super Mario 64. Il risultato ottenuto dal videogiocatore è sicuramente notevole: tramite la mod, "Kaze Emanuar" è ad esempio riuscito a riprodurre in Super Mario 64 anche i meccanismi di gameplay legati all'utilizzo di Cappy, fedele compagno di Mario nella sua più recente avventura. Potete visionarne voi stessi gli esiti tramite il video che trovate in apertura a questa news: buona visione!



Ne approfittiamo per rammentarvi che Super Mario Odyssey è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch e si è recentemente aggiornato con l'introduzione di una Theater Mode ed il supporto al Kit Nintendo Labo VR.