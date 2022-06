Super Mario Odyssey multiplayer: 10 giocatori online con la nuova mod, ecco il video

Nell'impaziente attesa di ricevere delle nuove informazioni sul rumoreggiato Super Mario Odyssey 2, la scena dei modder del capolavoro originario sforna un'espansione fan made che introduce una modalità multiplayer a dieci giocatori in tutte le ambientazioni dell'esclusiva Switch.

Sviluppato dal creatore di contenuti e programmatore indipendente conosciuto come CraftyBoss, il progetto di Super Mario Odyssey multiplayer spiana le porte all'esplorazione multiplayer dei livelli e dei mondi digitali del kolossal Switch all'interno di gruppi composti da massimo dieci giocatori, ciascuno con le fattezze dell'iconica mascotte della Grande N.

L'espansione amatoriale presenta anche un sistema di sincronizzazione dei progressi che tiene conto delle Lune e dei costumi sbloccati da ciascun utente della lobby. Pur essendo ancora in pieno sviluppo (e relegata alle sole ROM hack per Switch), la mod che introduce le lobby a dieci utenti in Super Mario Odyssey mostra già tutte le sue potenzialità nel video gameplay confezionato dal suo autore.

Nota bene - La notizia sulla mod multiplayer di Super Mario Odyssey viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.