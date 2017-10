Super Mario Odyssey: nuovi dettagli dalla recensione di Famitsu

Famitsu ha premiatocon un voto di, molto vicino al Perfect Score. Oggi emergono nuovi dettagli sui pareri dei quattro redattori della rivista giapponese che hanno provato il platform di Mario.

Redattore 1 (10/10)

Oltre al "Fattore Mario", il redattore evidenzia le interessanti novità relativa alla possibilità di catturare i nemici e di effettuare nuove mosse grazie a Cappy. I livelli vengono definiti davvero ricchi, con un tocco più realistico rispetto ai precedenti episodi. Promosso anche il sistema di controllo via Joy-Con.

Redattore 2 (09/10)

Anche in questo caso vengono lodati i livelli, a quanto particolarmente adatti all'esplorazione. La possibilità di "catturare" i nemici allontana la noia e in generale il giocatore è sempre spronato a mettersi a caccia di lune e monete.

Redattore 3 (10/10)

Il redattore in questione loda i controlli e la possibilità di utilizzare il cappello come un boomerang. Promosse anche le fasi 2D in stile NES e la longevità generale, con alcune feature accessibili solo dopo aver finito il gioco.



Redattore 4 (10/10)

I nuovi costumi, il lancio del cappello e la cattura dei nemici vengono promesse dal redattore, poichè queste novità sono state aggiunte senza snaturare il concept della serie. Il bilanciamento del gameplay viene definito eccellente, mentre per il design delle mappe è stato utilizzato l'aggettivo fantastico.

Ricordiamo che Super Mario Odyssey sarà disponibile dal 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.