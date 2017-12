Super Mario Odyssey: il nuovo trailer è tutto dedicato ai giocatori russi

ha da poco pubblicato un nuovo trailer per l'acclamato, già disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Il filmato, che potete ammirare in cima alla notizia, è interamente dedicato alla community dei videogiocatori russi.

Lo spot ripercorre idealmente gli stage della vita di un appassionato proveniente dalla Russia post-sovietica: partendo dalle fasi embrionali della sua 'carriera' videoludica con il Super Famicon, si passa poi al Nintendo 64, fino ad arrivare al Nintendo DS e 3D e, infine, a Nintendo Switch e Super Mario Odyssey. Cosa ne pensate di questo nuovo spot promozionale proposto dalla grande N?

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Super Mario Odyssey è disponibile ora per Nintendo Switch. Il nuovo capitolo della serie dedicato all'idraulico italiano ha riscosso un grande successo, e continua a macinare ottimi numeri di vendita affiancando quelli dell'ibrida della casa di Kyoto.