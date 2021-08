Super Mario Odyssey è in offerta su Amazon con lo sconto del 25%

Super Mario Odyssey è uscito nell'ottobre del 2017 in esclusiva per Nintendo Switch, acclamato da critica e pubblico, si tratta tutt'ora di un gioco assolutamente imperdibile per tutti i possessori di Nintendo Switch. Se non è ancora in vostro possesso, questa potrebbe essere l'occasione perfetta per recuperarlo.

Il titolo è infatti in offerta a 44,90 euro, con lo sconto del 25% dal prezzo di listino di 59,99 euro, lo sconto non è particolarmente elevato (15 euro) ma si tratta comunque di uno dei migliori prezzi che il gioco abbia mai raggiunto dalla sua uscita. Le esclusive di Nintendo sono famose anche per non scendere mai troppo di prezzo, è un vero evento infatti acquistarne una con uno sconto così alto.

L'articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi è garantito da Amazon stessa per qualsiasi tipo di problema.

Clicca qui per acquistare Super Mario Odyssey con lo sconto del 25%

Il gioco è acquistabile anche in un speciale bundle con custodia da trasporto (dedicata a Super Mario Odyssey) a questo link a 64,88 euro.

Le offerte non finiscono qui, è possibile risparmiare ulteriori 5 euro sul gioco e quindi pagarlo 39,90 euro (il prezzo più basso di sempre) semplicemente selezionando un punto di ritiro al momento del pagamento, la promozione è descritta in modo chiaro a questo link.