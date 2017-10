ha annunciato cheha venduto oltre due milioni di copie nel primo weekend di commercializzazione, ovvero nel periodo che va da venerdì 27 a domenica 29 ottobre.

Il presidente Tatsumi Kimishima si è detto soddisfatto di questi numeri, destinati a crescere notevolmente durante la stagione natalizia. Nintendo si aspetta che Super Mario Odyssey diventi uno dei best seller della imminente Holiday Season, in particolar modo in Nord America, dove il gioco è stato accolto davvero positivamente da pubblico e critica.